Аравийская коалиция заявила о перехвате двух заминированных беспилотников хуситов
Расчеты противовоздушной обороны аравийской коалиции под предводительством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили два заминированных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).
Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В сообщении говорится, что начиненные взрывчаткой БПЛА были запущены с йеменской территории в направлении города Хамис-Мушайт на юго-западе в Саудовской Аравии.
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