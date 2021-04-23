Аравийская коалиция заявила о перехвате двух заминированных беспилотников хуситов

Расчеты противовоздушной обороны аравийской коалиции под предводительством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили два заминированных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сообщении говорится, что начиненные взрывчаткой БПЛА были запущены с йеменской территории в направлении города Хамис-Мушайт на юго-западе в Саудовской Аравии.