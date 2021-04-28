В ОАЭ пользователя TikTok приговорили к шести месяцам тюрьмы за видео с выстрелами

Гражданин Бангладеш, который снял видео на одной из городских парковок в Дубае, наложил звуки выстрелов и криков людей и опубликовал на своей странице в социальной сети TikTok, приговорен в среду к шести месяцам тюрьмы и штрафу в размере пяти тысяч дирхамов. Об этом сообщает газета Gulf News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, суд Дубая также постановил после отбытия наказания депортировать 34-летнего бангладешца, который работал в этом городе официантом.

Видео получило широкое распространение в TikTok, после чего полиция нашла мужчину и задержала его. На допросе он признался в том, что опубликовал этот ролик. Его страница в TikTok была заблокирована.

Статья 28 закона о борьбе с киберпреступлениями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запрещает публиковать фото и видео, угрожающие национальной безопасности и общественному порядку.

В августе 2018 года ОАЭ внесли поправки в закон о борьбе с киберпреступлениями, принятый в 2012 году. За нарушение статьи 28 теперь может грозить тюремное заключение и штраф в размере до миллиона дирхамов.