Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу - СМИ
Международный аэропорт Багдада подвергся в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в службе безопасности Ирака, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По их данным, удар был нанесен по той части воздушной гавани, где расквартированы американские военнослужащие. Как уточняет Al Arabiya, силы ПВО Багдада перехватили по меньшей мере пять ракет.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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