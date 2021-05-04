Saudi Aramco увеличила чистую прибыль в первом квартале на 30%

Арабские страны 4 мая 2021 12:23 (UTC+04:00)
Saudi Aramco увеличила чистую прибыль в первом квартале на 30%

Крупнейшая в мире нефтяная компания саудовская Saudi Aramco по итогам первого квартала 2021 года получила чистую прибыль на уровне 21,7 миллиарда долларов, что на 30% больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении компании.

Полученный результат объясняется улучшением экономической ситуации в мире, а также состояния нефтяного рынка, более высокой маржей в нефтепереработке и нефтехимии, которые частично компенсировали снижение добычи, сообщается в релизе.

Денежный поток от операционной деятельности и свободный денежный поток в отчетном периоде составили 26,5 миллиарда долларов и 18,3 миллиарда долларов соответственно. Капитальные затраты были на уроне 8,2 миллиарда долларов. Кроме того, по итогам первого квартала Aramco объявила о выплате дивидендов в размере 18,8 миллиарда долларов, которые будут выплачены во втором квартале.

Что касается операционных результатов, то добыча углеводородов Aramco в первом квартале составила 11,5 миллиона баррелей в сутки нефтяного эквивалента, включая 8,6 миллиона баррелей в сутки только нефти.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Грузии начали прививать китайским препаратом Sinopharm
В Грузии начали прививать китайским препаратом Sinopharm
В Грузии дни с 4 по 11 мая объявлены нерабочими
В Грузии дни с 4 по 11 мая объявлены нерабочими
На нефтяном терминале SOCAR отремонтированы двигатели судна Marian B
На нефтяном терминале SOCAR отремонтированы двигатели судна Marian B
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Коронавирус в Израиле: Менее 1300 зараженных, за сутки умерли трое больных COVID-19 Израиль 12:49
В Азербайджане достаточно доз вакцин от COVID-19 - депутат Общество 12:47
Раздвоение личности Рамиля Алиева, или Юмор против пандемии (ФОТО) Интересное 12:41
Доходы минсвязи Азербайджана в 2020 г. превысили 65 млн манатов Финансы 12:40
В ИВ Баку обсудили состояние парков отдыха и садов Общество 12:34
В Грузии начали прививать китайским препаратом Sinopharm Грузия 12:33
Швейцарский дипломат, курировавшая интересы США в Иране, погибла в Тегеране Общество 12:31
Saudi Aramco увеличила чистую прибыль в первом квартале на 30% Арабские страны 12:23
Награждены студенты Бакинской высшей школы нефти, победившие в международных конкурсах (ФОТО) Общество 12:19
Банк Республика представил новый продукт «Digital Card» (ВИДЕО) Общество 12:16
Общественный транспорт Баку в мае будет работать и в субботу и воскресенье Общество 12:15
В России выявили 7 770 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:11
Туркменбашинский НПЗ перевыполнил план по выпуску сжиженного газа Энергетика 12:06
В Грузии дни с 4 по 11 мая объявлены нерабочими Грузия 12:05
В ОДКБ приветствовали соглашения об урегулировании на границе Таджикистана и Кыргызстана Кыргызстан 11:57
В Азербайджане запрещено принуждать детей исповедовать ту или иную религию Общество 11:57
В Мадриде начались досрочные парламентские выборы Европа 11:53
Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана совершили восхождение на «Пик Гейдара» (ФОТО) Общество 11:46
Российский порт планирует возобновить паромное сообщение с Туркменистаном Транспорт 11:36
На нефтяном терминале SOCAR отремонтированы двигатели судна Marian B Энергетика 11:31
В Армении отсутствуют позитивные тенденции в экономике с точки зрения инфляции Армения 11:28
Филиппинские авиалинии намерены начать прямые полеты в Израиль Израиль 11:10
Франция выделит грант на поддержку сельского хозяйства Грузии Бизнес 11:10
Началось пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 11:08
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве дан ифтар (ФОТО) Общество 11:05
Саудовская Аравия не будет пускать паломников без страховки от коронавируса Арабские страны 10:58
Координатор ООН в КР заявил о готовности помочь в восстановлении Баткенской области Кыргызстан 10:55
ООН рассмотрит вопрос оказания помощи пострадавшим в результате конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана Кыргызстан 10:49
Российская авиакомпания будет летать из Норильска в Баку Транспорт 10:44
В Турции растет число зарегистрированных азербайджанских компаний Турция 10:42
В Марыйском регионе Туркменистана завершен сев хлопчатника Бизнес 10:41
Азербайджан в I квартале увеличил импорт судов и плавучих конструкций почти в 25 раз Бизнес 10:34
Нацбанк Грузии задумался о выпуске "цифровых денег" Грузия 10:23
Боррель заявил, что поднял тему иранской ядерной сделки на министерской встрече G7 Ядерная программа 10:18
Турция увеличила экспорт в страны D-8 Турция 10:18
В Азербайджане названо число граждан, получающих пенсии и пособия по потере кормильца Общество 10:15
С начала 2021 г. через порты Турции было перевезено около 600 тыс. тонн грузов из Германии Турция 10:14
Сократилось число граждан Казахстана, посетивших с начала года Турцию Турция 10:07
Турция увеличила экспорт зерновых и бобовых на мировые рынки Турция 10:00
В Азербайджане подорожали драгметаллы Финансы 09:59
Россия увеличивает импорт автомобилей из Турции Турция 09:58
Евро и лира подорожали к манату Финансы 09:52
В Азербайджане с начала года удовлетворено более 90% запросов, связанных с кибербезопасностью ИКТ 09:52
При крушении путей метро в Мексике погибли 15 человек Другие страны 09:46
В предвыборный период в Армении продолжаются накаляться политические страсти - политолог Политика 09:46
В сети AzStateNet незначительно сократилось число заблокированных компьютерных угроз ИКТ 09:28
Verizon продаст Yahoo и AOL за $5 миллиардов США 09:26
На всех освобожденных территориях Азербайджана уже есть хороший мобильный сигнал - «Известия» Нагорно-карабахский конфликт 09:21
Сегодня азербайджанские депутаты обсудят 11 вопросов Политика 09:19
Байден разрешил прямую помощь США Азербайджану, продлив приостановку действия 907-й поправки Политика 09:17
Власти Австралии выделят более $280 млн для укрепления биобезопасности страны Финансы 08:57
Рост потребительских цен в Южной Корее на фоне пандемии стал максимальным с 2017 года Экономика 08:35
За сутки в Казахстане выявлены 2 076 заболевших коронавирусом Казахстан 08:16
Польские компании заинтересованы в инвестировании в ненефтяную сферу экономики Азербайджана – МИД Бизнес 08:00
Против задержанного в Мьянме японского журналиста выдвинули обвинение Другие страны 07:53
Главы МИД Канады и Японии обсудили сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе Другие страны 07:37
Lufthansa закупит 10 дальнемагистральных самолетов Транспорт 07:21
Pfizer предоставит властям Индии медикаменты на $70 млн Европа 07:06
Пожар в гостинице на юго-востоке Москвы, есть погибшие Россия 06:50
В США повышен лимит на прием беженцев до 62,5 тыс. человек США 06:50
Премьеры Британии и Индии объявят о договоренности увеличить товарооборот на $1,4 млрд Экономика 06:34
Президент Колумбии объявил о назначении нового министра финансов Другие страны 06:18
В Великобритании использовали 50 млн доз вакцин от коронавируса Европа 06:03
Власти Мексики извинились перед народом майя за причиненный вред Другие страны 05:46
В Польше возобновляют работу торговые центры и музеи Европа 05:31
Глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway назвал своего преемника Бизнес 05:16
Блинкен заявил, что США не уходят из Афганистана, несмотря на вывод войск Другие страны 04:49
Флорида сняла все коронавирусные ограничения США 04:24
В Венесуэле через подкоп сбежали более 50 заключенных Другие страны 03:57
На Аляске проходят учения ВС США с участием 15 тыс. военных США 03:36
Расшифрован геном возрожденных "библейских" финиковых пальм Арабские страны 03:13
Представитель ФРС США допустил рекордный рост ВВП страны с 1984 года Экономика 02:47
В Калифорнии рассматривают антимонопольный иск Epic Games к Apple ИКТ 02:29
В Буркина-Фасо около 30 человек погибли при нападении боевиков на деревню Другие страны 02:06
Чемпионат Италии по футболу: "Торино" обыграла "Парму" Спорт 01:38
Во Франции произошел пожар в церкви святых Петра и Павла Европа 01:12
Глава МИД Турции провел совместную пресс-конференцию с ливийской коллегой Другие страны 00:51
Во время протестов в Колумбии задержали более 430 человек Другие страны 00:25
Большая часть поддержки ЕС сельскому хозяйству Грузии осуществляется в рамках программы ENPARD Бизнес 00:01
В Венесуэлу прибыл первый прямой регулярный рейс из России Другие страны 3 мая 23:44
Госсекретарь США считает, что формат G7 сохраняет актуальность США 3 мая 23:28
Вице-президент США привела к присяге нового руководителя USAID США 3 мая 23:03
Глава ООН призвал Киргизию и Таджикистан соблюдать условия перемирия В мире 3 мая 22:41
В результате ДТП в Пакистане погибли 13 человек Другие страны 3 мая 22:33
Начато расследование по приграничному конфликту - генпрокуратура КР Кыргызстан 3 мая 22:25
В Грузии предварительную регистрацию на вакцинацию от коронавируса прошли 68 339 человек Грузия 3 мая 22:13
Президент Казахстана посетит Таджикистан Таджикистан 3 мая 22:12
В Иране запущены четыре крупных водных проекта Иран 3 мая 22:10
Лондон и Вашингтон "стоят плечом к плечу" в вопросах безопасности - глава МИД Великобритании Европа 3 мая 21:54
В Ираке обстреляли базу с американскими военнослужащими Арабские страны 3 мая 21:35
Более 721 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 3 мая 21:26
Произведение композитора Аяза Гамбарли включено в диск, выпущенный в Вене Культура 3 мая 21:08
Немецкое общество по международному сотрудничеству внедряет в агросектор Азербайджана «умные» проекты Экономика 3 мая 21:00
Продолжается цикл мероприятий, посвященных 50-летию Военного лицея имени Дж. Нахчыванского (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 3 мая 21:00
В 2021 году Азербайджан увеличит производство граната Бизнес 3 мая 21:00
В азербайджанской армии проводятся занятия с подразделениями радиационной, химической и бактериологической защиты (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 3 мая 20:40
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 3 мая 20:09
В Азербайджане внесены изменения в форму заявления о выдаче квалификационного аттестата Общество 3 мая 20:07
В Азербайджане выявлено 418 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 095 человек Общество 3 мая 20:00
Юсиф Эйвазов и Jony рассказали об участии в российском шоу «Маска» (ФОТО) Звёздный мир 3 мая 19:31
Все новости