Египет запустит в июне производство китайской вакцины Sinovac

Арабские страны 9 мая 2021 21:49 (UTC+04:00)
Египет запустит в июне производство китайской вакцины Sinovac

Египет запускает в июне локальную линию производства вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщила в воскресенье министр здравоохранения и народонаселения страны Хала Заид в ходе посещения производственной линии холдинговой компании биологических препаратов и вакцин VACSERA, на мощностях которой будет производиться китайская вакцина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"18 мая поступит первая партия сырья для производства, - сказала она. - Первые два миллиона доз будут произведены уже в конце июня, они пройдут тестирование в Египетском управлении по лекарственным средствам, после чего в конце июля будет запущено массовое производство этой вакцины".

По словам министра, "Египет стремится стать региональным хабом в производстве вакцин и экспортировать их в страны Африки".

Что касается одобренной здесь для экстренного применения вакцины "Спутник V", в локальном производстве которой заинтересован Каир, то, как указала министр, "расположенный в Городе им. 6 октября завод VACSERA готовится к запуску производства российской вакцины". "Мы открыты для сотрудничества с Россией в производстве вакцины "Спутник V", - отметила она. - Есть частные компании, которые начали сотрудничество с РФ в этой сфере, и государство поддерживает этот шаг".

Глава Минздрава указала, что эпидемиологическая ситуация в Египте "стабильная". За минувшие сутки выявлено 1 132 новых случаев заражения, 66 человек умерли. С начала пандемии зарегистрировано более 236 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли за этот период 13 845 заболевших.

Правительство Египта объявило в четверг, что с 6 по 21 мая магазины, кафе, рестораны, театры и ряд других заведений будут работать только до 21:00. В эти дни запрещены любые встречи, конференции, торжества, культурные мероприятия с большим количеством людей, закрыты все парки и пляжи, ограничена работа общественного транспорта, а свадьбы и дни рождения разрешается проводить в отелях только на открытых площадках. Исключение сделано для туристических курортных зон.

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