Аббас созывает экстренное заседание руководящих органов ООП

Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал лидеров Организации освобождения Палестины (ООП) и Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) принять участие в экстренном заседании в городе Рамалла 12 мая для обсуждения последних событий вокруг обострения палестино-израильского конфликта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам официального представителя палестинского лидера Набиля Абу Рудейна, Аббас планирует провести встречу с лидерами ООП и ФАТХ в среду вечером.