Аббас созывает экстренное заседание руководящих органов ООП
Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал лидеров Организации освобождения Палестины (ООП) и Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) принять участие в экстренном заседании в городе Рамалла 12 мая для обсуждения последних событий вокруг обострения палестино-израильского конфликта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По словам официального представителя палестинского лидера Набиля Абу Рудейна, Аббас планирует провести встречу с лидерами ООП и ФАТХ в среду вечером.
Лента новостей
Казахстанско-грузинский экономический союз сосредоточится на международной торговле и развитии транспортных услуг
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Президенту Республики Татарстан
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является уникальным пространством, где существуют межрелигиозное согласие и сотрудничество
Международный фестиваль "Звучит Москва" – Азербайджанский хормейстер вместе с зарубежными коллегами выбрал лучшие вокальные коллективы
Министр обороны Азербайджана посетил подразделения, дислоцирующиеся на освобожденных территориях (ФОТО)
Воспитанники Айбениз Гашимовой признаны лучшими в American Edition - организаторы из США, Великобритании, Италии (ФОТО)
Россия высоко оценивает работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран – Сергей Лавров