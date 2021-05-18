Египет направит в сектор Газа 65 тонн медицинского оборудования и лекарств

Власти Египта направляют в сектор Газа 65 тонн различных медикаментов и оборудования для помощи пострадавшим в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом, как передает Trend со сылкой на ТАСС, говорится в сообщении Минздрава арабской республики, опубликованном на его странице в Twitter.

"В соответствии с поручениями президента Абдель Фаттаха ас-Сиси Министерство здравоохранения Египта направляет 65 тонн лекарств и медицинского оборудования для помощи в лечении палестинцев в секторе Газа", - указывается в заявлении.

В нем также отмечается, что к настоящему моменту власти Египта подготовили 11 госпиталей для приема пострадавших из прибрежного анклава в провинциях Северный Синай, Исмаилия и Каир. Для этих целей в арабской республике сформированы 37 медицинских бригад различного профиля.