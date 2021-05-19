Палестина уведомила США о готовности совместно работать для достижения мира

Власти Государства Палестина уведомили США о готовности совместно работать с администрацией президента Джо Байдена для достижения мира и порядка в Ближневосточном регионе. Об этом заявил в среду палестинский лидер Махмуд Аббас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уведомили новую американскую администрацию о своей готовности работать с ней в рамках [ближневосточного] "квартета" [Россия, США, ООН, Евросоюз] для достижения мира", - подчеркнул он, выступая на экстренном заседании Межарабского парламента при Лиге арабских государств, которое проходит в формате видеоконференции.

15 мая палестинский лидер в беседе с Байденом подтвердил, что Палестина готова сотрудничать с администрацией США для укрепления двусторонних отношений и устранения любых препятствий на пути к этому.