В Алжире проходят выборы в нижнюю палату парламента

Досрочные выборы в 407-местное Национальное народное собрание (ННС) - нижнюю палату парламента - проходят в субботу в Алжире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отдать свой голос за кандидатов в депутаты, претендующих на пятилетний мандат, могут свыше 24,4 млн граждан страны. При этом 23,5 млн избирателей имеют право прийти к урнам в 58 провинциях страны, а еще более 902 тыс. - за границей, сообщает информационное агентство Algeria Press Service. По всей республике действуют свыше 61,5 тыс. избирательных участков.

В ходе предвыборной кампании, длившейся около трех недель, допущенные к выборам партии призвали население принять активное участие в голосовании "во имя стабильности страны и динамичного возрождения социально-экономического развития".

Для участия в выборах зарегистрировано 1 483 списка кандидатов, при этом 837 из них - это списки независимых кандидатов, а 646 поданы 28 политическими партиями. Наиболее крупными из них являются "Фронт национального освобождения", "Национальное демократические объединение", "Движение общества за мир" и "Объединение надежды для Алжира".