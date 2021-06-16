Израильская авиация нанесла удары по позициям группировок в Газе

Израильские ВВС нанесли в ночь на среду удары по позициям группировок в секторе Газа. Об этом сообщил новостной портал Dunya Al Watan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О последствиях бомбардировок информации не поступало. В израильской армии не комментируют данную информацию.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 256 жителей сектора, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.