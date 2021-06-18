ОАЭ отправили 60000 доз вакцины против COVID-19 на Сокотру

ОАЭ в лице своего гуманитарного подразделения, Красного Полумесяца Эмиратов (ERC), отправили партию из 60000 доз вакцины COVID-19 в губернаторство Сокотра, Йемен, для поддержки местных усилий, направленных на при борьбе с пандемией, передает Trend со ссылкой на WAM.

ERC в настоящее время координирует с органами здравоохранения Сокотры кампанию бесплатной вакцинации для всех жителей больницы Халифы бен Заида.

Этот груз направлен на защиту уязвимых людей, пожилых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями на Сокотре, что делает его первой провинцией Йемена, которая предложила вакцины своим жителям.

Это также часть глобальных усилий ОАЭ по борьбе с пандемией COVID-19 в свете их ведущей международной гуманитарной роли.

Обеспечение жителей Сокотры вакцинами, которое совпадает с соответствующей национальной кампанией, подчеркивает стремление ОАЭ помочь йеменскому народу в гуманитарных областях и областях развития, а также поможет сдержать распространение пандемии и позволит провинции добиться восстановления.

Медицинская и гуманитарная поддержка жителей Сокотры из ОАЭ также отражает общий подход к поддержке йеменцев.

Страна поддерживает йеменский народ, в первую очередь жителей Сокотры, в различных областях, в первую очередь в секторе здравоохранения. В соответствии с этими рамками в 2012 году на Сокотре была открыта больница шейха Халифы бен Заида для оказания надлежащих медицинских услуг.

Инициатива ОАЭ в области здравоохранения и гуманитарной помощи также совпадает с работой Фонда Халифы бен Заида Аль Нахайяна по предоставлению жителям основных услуг.