ОАЭ участвуют во втором заседании Глобального партнерства по финансовой интеграции G20 Finance Track
ОАЭ недавно приняли участие во втором заседании Глобального партнерства по финансовой интеграции (GPFI) G20 Finance Track, которое прошло виртуально, сообщает Trend со ссылкой на WAM.
На встрече обсуждались последствия COVID-19 для денежных переводов, будущие разработки и возможные решения существующих проблем для трансграничных платежей и денежных переводов, цифровые финансовые решения для повышения устойчивости и финансовой грамотности, а также финансирование микро-, малых и средних предприятий (ММСП) и цифровые технологии. финансовая доступность.
Заместитель управляющего по бюджету Министерства финансов Мариам Аль Хаджри Вместе с менеджером проектов Министерства финансов, команду G20 ОАЭ Турайей Аль Хашеми, участвовавшую во встрече, представляли. Члены G20 и приглашенные страны, приглашенные члены GPFI, не входящие в G20, представители международных организаций и аффилированные партнеры GPFI приняли участие во встрече, которая проводилась под председательством Италии в G20 в этом году.
Во время встречи команда G20 из ОАЭ рассмотрела глобальную конкурентоспособность ОАЭ в области недорогих денежных переводов, что является одной из важных целей G20 и Целей устойчивого развития на период до 2030 года.
Команда также проанализировала второе место страны в мировом рейтинге экспортеров денежных переводов, отметив, что то, что ОАЭ смогли достичь в этой области, связано с развитой цифровой инфраструктурой и взаимосвязанными платежными сетями, доступными в финансовом секторе страны. ОАЭ также призвали к более широкому глобальному сотрудничеству в изучении использования стейблкоинов и сетей блокчейнов для обеспечения более быстрых, дешевых и безопасных транзакций.
ОАЭ также указали на важность поддержания гибких законодательных систем для защиты потребителей, чтобы облегчить предоставление новых финансовых каналов, способных охватить людей за пределами финансовой системы в развивающихся странах, а также ускорить инновации в области финансовых технологий. Кроме того, ОАЭ подчеркнули необходимость налаживания эффективных партнерских отношений с частным сектором из-за их положительного влияния на повышение финансовой гибкости и повышение уровня доступности цифровых финансовых услуг.
В конце встречи участники рассмотрели прогресс, достигнутый по отчетам, которые готовятся GPFI в этом году, с соглашением продолжать оказывать поддержку до тех пор, пока отчеты не будут завершены. Кроме того, участники согласились продолжать оказывать поддержку по мере продвижения отчетов. Окончательную версию отчетов GPFI планируется представить к третьему и заключительному собранию GPFI в году, 4 октября 2021 года.