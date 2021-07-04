ОАЭ стали самой вакцинированной страной мира

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обошли Сейшельские острова и стали самой вакцинированной страной в мире. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, свидетельствуют данные Bloomberg.

Как сообщает агентство, власти ОАЭ привили от коронавируса 72,1% населения страны, составляющего около 10 млн человек. Объединенные Арабские Эмираты опередили Сейшельские острова, где были провакцинированы 71,7% населения (около 100 000 человек).

Вакцинация в ОАЭ осуществляется с использованием китайского препарата Sinopharm, который производится внутри страны. В ОАЭ также одобрены вакцины Moderna, Pfizer и AstraZeneca.