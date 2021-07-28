Непривитых граждан Кувейта с августа не будут выпускать из страны

Правительство Кувейта объявило, что с 1 августа только вакцинированным от COVID-19 гражданам будет разрешено выезжать за пределы страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Начиная с 1 августа не разрешается выезжать за пределы Кувейта подданным государства, кроме тех, которые привиты одной из одобренных в Кувейте вакцин", - говорится в сообщении управления гражданской авиации страны в твиттере.

Уточняется, что данные требования не распространяются на детей в возрасте до 16 лет, лиц, имеющих справку министерства здравоохранения о том, что они не могут быть привиты, а также на беременных женщин.

Кроме того, управление гражданской авиации сообщило, что все лица, прибывающие в Кувейт, должны сдать тест на COVID-19 и не иметь симптомов перед посадкой на рейс. Не предоставившие отрицательный тест на коронавирус должны будут пройти семидневный карантин.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Кувейте зарегистрировано более 393 тыс. случаев COVID-19 и почти 2,3 тыс. смертей. Полностью вакцинированы в стране 923 207 человек или 21,95%.