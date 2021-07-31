Нефтеперерабатывающее предприятие на севере Ирака подверглось ракетной атаке
Крупное предприятие одной из нефтяных компаний на севере Ирака подверглось ракетной атаке. Об этом в ночь на субботу сообщил местный телеканал Al Sumaria, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации его источников, инцидент произошел в городе Байджи провинции Салах-эд-Дин (200 км к северо-западу от Багдада). На предприятие, занимающееся переработкой нефти, упал ракетный снаряд, изготовленный кустарным способом.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
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