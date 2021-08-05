Свыше 80 человек пострадали в ходе столкновений в Бейруте в день траура

Активисты радикальных организаций сорвали проведение митинга в центре Бейрута в день траура по погибшим в результате взрыва год назад в морском порту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил журналистам представитель Ливанского Общества Красного Креста Джордж Кеттане, на подступах к зданию парламента со стороны площади Пляс де Мартир произошли столкновения между полицейскими силами и демонстрантами, в ходе которых с обеих сторон получили ранения или пострадали от применения слезоточивого газа 84 человека.

"Тринадцать из них были доставлены в больницы, остальным была оказана помощь на месте", - отметил он.

Спецподразделения по борьбе с беспорядками применили водяные пушки против активистов, которые бросали в них камни и бутылки с зажигательной смесью. Стычки между группами агрессивно настроенных демонстрантов и жандармами, на помощь которым пришли военнослужащие, продолжались не менее трех часов. Ближе к полуночи центр города был очищен от демонстрантов, которые ретировались в районы Джумейзи и Сайфи.

Как сообщила в Twitter пресс-служба Управления сил внутренней безопасности, протестующие пытались захватить парламентский дворец. По ее информации, наиболее ожесточенные столкновения произошли возле министерства телекоммуникаций на улице банков и городской мэрии. Активисты напали там на несколько офисов и один из них подожгли. Пожар был оперативно потушен. Полицейские задержали двух зачинщиков погромов.