Банк БРИКС одобрил расширение состава членов за счет ОАЭ, Уругвая и Бангладеш

Совет управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) одобрил включение в состав финансового учреждения новых членов, которыми станут ОАЭ, Уругвай и Бангладеш. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, размещенном в четверг на его официальном сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет управляющих НБР уполномочил банк провести официальные переговоры с потенциальными новыми странами-членами в конце 2020 года. После успешных переговоров НБР одобрил принятие Объединенных Арабских Эмиратов, Уругвая и Бангладеш в качестве первых новых стран - участниц банка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание на то, что после принятия страны в НБР ее членство в банке вступит в силу после завершения национальных процедур и депонирования документа о присоединении. В документе также указывается, что расширение состава стран-членов соответствует стратегии НБР по позиционированию банка в качестве ведущего института развития для стран с формирующейся экономикой.

"Новый банк развития станет для новых участников платформой для расширения сотрудничества в области инфраструктуры и устойчивого развития. Мы продолжим постепенное и сбалансированное расширение состава участников банка", - приводит пресс-служба слова президента НБР Маркоса Троихо.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

Портфель обязательств банка БРИКС с момента начала его операционной деятельности по уже одобренным 80 проектам достиг $30 млрд, а совокупные выплаты составили около $10,69 млрд. Проекты охватывают различные направления, включая чистую энергетику, городскую и транспортную инфраструктуру, систему водоочистки и многие другие сферы. Разрешенный к выпуску капитал НБР составляет $100 млрд, подписка на него открыта для членов Организации Объединенных Наций.