Около дипломатического квартала в Багдаде прогремел взрыв

Недалеко от «зеленой зоны» Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал Alsumatria, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Инцидент произошел около престижного района Эль-Каррада. По предварительной информации, взорвался электрогенератор, однако точная причина взрыва не называется. По словам источника телеканала, в результате происшествия никто не пострадал.