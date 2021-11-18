В Египте зафиксировали самый высокий показатель смертности от COVID-19 с июля 2020 года

Самый высокий показатель смертности от COVID-19 с июля 2020 года зафиксирован в Египте. Согласно обнародованным в четверг данным Министерства здравоохранения и народонаселения страны, за минувшие сутки от осложнений умер 71 человек, что стало антирекордом за последние 16 месяцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации официального представителя ведомства Халеда Мугахеда, растет и число ежедневно выявляемых новых случаев заражения. За минувшие сутки зарегистрировано 960 новых больных против 941 - днем ранее. Всего с начала пандемии в Египте было выявлено 346,8 тыс. заболевших. Умерли 19 707 человек.

Тем временем, министерство выпустило предупреждение о том, что подделка сертификатов о вакцинации от нового коронавируса карается по закону тюремным заключением сроком от трех до 10 лет.

С 15 ноября в Египте вступило в силу постановление о запрете допуска госслужащих к своим рабочим местам без вакцинации. Также не допускаются в университетские кампусы студенты и преподаватели без прививки от коронавируса.