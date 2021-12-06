Саудовская Аравия повысила цены на январские поставки нефти в Азию и США

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая компания по добыче и запасам в мире, повысила поставочные цены на все сорта своей нефти для клиентов на азиатском и американском рынках на январь. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light для азиатских стран на 60 центов. Таким образом, премия к данному сорту составит $3,3 за баррель, что является наивысшим показателем с февраля 2020 года. В то же время цена на сорт Arab Light для США в январе поднимется на 40-60 центов.

Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей нефти для Азии на $0,3-0,8 за баррель.

Саудовская компания понизила цены на январские поставки своей нефти в Северо-Западную Европу на $0,2-1,5 за баррель. Для покупателей в Средиземноморье цены, установленные относительно ICE Brent, снизились на $0,3-1,4, уточнило агентство.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.