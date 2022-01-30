Глава МИД Ирака заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заразился коронавирусом, однако он идет на поправку и вскоре вернется к работе. Об этом, как передает телеканал Al Sumaria, сообщил в воскресенье официальный представитель ведомства Ахмед ас-Саххаф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые информационные агентства уже сообщили, что министр не принимал участие в созванной в Кувейте консультативной встрече министров иностранных дел Лиги арабских государств из-за того, что заболел коронавирусом, - указал спикер МИД. - Можем заверить, что его состояние хорошее, он выздоравливает и в ближайшее время возобновит свою работу".