Египет заявил о намерении получить от МВФ новый кредит

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули объявил в воскресенье о планах Каира получить новый кредит от Международного валютного фонда (МВФ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Египет движется к переговорам с МВФ о предоставлении финансирования в дополнение к техническому финансированию, которое было согласовано до российско-украинского кризиса", - заявил он на пресс-конференции в Каире, на которой глава правительства представил программу мер по преодолению глобальных экономических проблем.

По словам Мадбули, достижение соглашения с МВФ планируется в течение нескольких месяцев. "Через несколько месяцев программа будет реализована", - сказал он, не приводя деталей будущего соглашения, заметив лишь, что "оно будет включать финансовый аспект".

Премьер рассказал, что МВФ сначала понизил прогноз роста экономики Египта до 5,6%, но позднее поднял его до 6%. Мадбули признал, что в египетской экономике произошел массовый отток иностранных инвестиций с внутреннего долгового рынка, который составил около $20 млрд. Эти инвестиции, именуемые "горячими деньгами", являются одним из основных источников иностранной валюты в стране, наряду с доходами от туризма и денежными переводами египтян из-за границы.