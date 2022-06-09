Членом совета директоров ЦБ Саудовской Аравии впервые стала женщина

Бывший финансист национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Шейла ар-Рувейли стала первой женщиной, вошедшей в совет директоров центрального банка королевства. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям телеканала, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд дал согласие на назначение негосударственных служащих членами совета директоров ЦБ королевства. Наряду с Шейлой ар-Рувейли в совет вошли еще четыре человека.

Шейла ар-Рувейли начала свою карьеру в Saudi Aramco в 1998 году. С тех пор она занимала там ряд руководящих должностей, среди которых были позиции директора по управлению финансовыми рисками в департаменте казначейства (2016-2017 годы) и главы департамента глобального анализа (2018-2019 годы). C января 2019 года Шейла ар-Рувейли является генеральным директором международной инвестиционной компании Wisayah Investment Company (дочерняя структура Saudi Aramco).

В 2018 году ар-Рувейли получила степень магистра делового администрирования в Массачусетском технологическом институте (США).