Международный аэропорт Дамаска закрыли из-за сбоя

Международный аэропорт Дамаска приостановил прием и отправку рейсов из-за сбоя в работе технического оборудования. Об этом в пятницу сообщило Министерство транспорта Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выполнение международных и внутренних рейсов приостановлено по причине выхода из строя технического оборудования", - указывается в заявлении ведомства, которое приводит агентство SANA.

В нем отмечается, что о возобновлении работы воздушной гавани столицы будет объявлено после устранения неисправности. Как уточнило министерство, "даты возобновления рейсов будут сообщены после обеспечения безопасной работы аэропорта по согласованию с авиаперевозчиками". Вылет и прилет самолетов временно осуществляется через международный аэропорт Алеппо на севере Сирии.

Ранее сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку израильских ВВС на окрестности Дамаска. Как сообщило агентство САНА, удары были нанесены по ряду наземных целей к югу от сирийской столицы. В результате получил ранение один мирный житель и был нанесен материальный урон.

Вещающий из Дубая телеканал "Аль-Хадас" передал, что израильским ударам подверглись позиции бойцов шиитских формирований, воюющих на стороне правительственных сил. По его сведениям, ВВС Израиля атаковали три цели поблизости от международного аэропорта Дамаска.