Аравийская коалиция задержала судно с топливом у берегов Йемена

Силы возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции задержали танкер с нефтепродуктами, направлявшийся в йеменский порт Ходейда, несмотря на наличие у него разрешения на заход. Об этом в четверг сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя Йеменской нефтяной компании (Yemen Petroleum Company, YPC) Иссама аль-Мутаваккиля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Силы коалиции во главе с Саудовской Аравией в нарушение режима прекращения огня захватили танкер Bernis Halimeh, перевозящий 23 920 тонн бензина, и воспрепятствовали его заходу в порт Ходейда, несмотря на прохождение досмотра и получение разрешения от ООН", - цитирует агентство аль-Мутаваккиля. По его словам, за последние 24 часа это уже второй подобный случай с танкером для Йемена, получившим разрешение от ООН.

В Эр-Рияде с 30 марта по 7 апреля без участия представителей мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) проходили межйеменские консультации, созванные по инициативе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и под эгидой ООН. Во время этих встреч специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил, что их участники согласились приостановить бои на два месяца, затем действие договоренности было продлено.