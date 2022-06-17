Египет отменил все связанные с COVID-19 ограничения для въезжающих в страну

Египет заявил в четверг об отмене всех ограничительных мер, нацеленных на профилактику коронавирусной инфекции, для прибывающих в страну. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным канала, новые правила будут распространяться как на иностранцев, прибывших из-за рубежа, так и на граждан Египта.

По данным министра по делам высшего образования и научных исследований Халеда Абдель Гаффара, к настоящему моменту в Египте хотя бы одной дозой вакцинации от ковида охвачено 86,6 млн человек, 4,5 млн человек прошли ревакцинацию. "Текущие запасы вакцин оцениваются в 57,5 млн доз для завершения прививочной кампании", - отметил он.

В ходе заседания были также проанализированы меры готовности к возможной вспышке в стране оспы обезьян. Минздрав сообщил о "повышении осведомленности граждан о путях передачи заболевания и мерах профилактики". Уже появились первые 800 тестов на выявление оспы обезьян.