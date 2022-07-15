Саудовская Аравия откроет воздушное пространство для всех перевозчиков

Саудовская Аравия решила открыть свое воздушное пространство для всех авиакомпаний, отвечающих требованиям Главного управления гражданской авиации королевства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в Twitter управления, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для укрепления позиций королевства в качестве глобального узла, соединяющего три континента, и улучшения международного воздушного сообщения Главное управление гражданской авиации королевства объявляет о решении открыть свое воздушное пространстве для всех авиаперевозчиков, отвечающих требованиям ведомства по перелетам", - отмечается в заявлении.