Египет и Буркина-Фасо подписали протокол о военном сотрудничестве

Египет и Буркина-Фасо приняли протокол о сотрудничестве, который охватывает «наиболее важные области» отношений двух стран. Об этом сообщает египетская газета Аль-Ахрам, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Подписи под документом поставили министр обороны Египта Мохамед Заки и министр обороны Буркина-Фасо Эме Бартелеми Симпоре. Церемония подписания состоялась в штаб-квартире Генерального секретариата Минобороны Египта.

Газета отмечает, что Заки обсудил с Симпоре «вопросы, представляющие взаимный интерес в области военного сотрудничества между Каиром и Уагадугу».

«Заки выразил признательность Египта за стратегические связи, связывающие две страны, подтвердив стремление вооруженных сил к расширению сотрудничества в различных военных областях», — говорится в сообщении.

Со своей стороны, министр Буркина-Фасо приветствовал ведущую роль Египта в регионе и выразил пожелания своей страны по укреплению безопасности и военного сотрудничества между двумя странами.

Ранее сообщалось, что армия Буркина-Фасо дала жителями северных и юго-восточных регионов две недели на эвакуацию перед началом военной операции против повстанцев.

Одна из зон, которую предлагается освободить жителями, занимает площадь около 2 тыс. кв. км и граничит с Мали. Другая, площадью 11 тыс. кв. км, расположена на южной границе с Бенином и представляется собой национальный природный парк.

Войска Буркина-Фасо сражаются с боевиками, некоторые из которых являются членами «Аль-Каиды» (организация запрещена в России). Боевые действия привели к перемещению более 1,8 млн человек.

Военная операция была объявлена после нападения боевиков 11 июня, в результате которого погибло более 100 мирных жителей.

Кроме того, в стране ввели запрет на мотоциклы, поскольку на них передвигаются боевики во время нападений.

Ранее жители Буркина-Фасо вышли на антифранцузские митинги с российскими флагами, они требуют вывода из страны французских войск.

В январе военные в Буркина-Фасо распустили правительство и парламент, а также закрыли границы. Жителям объявили о военном перевороте в стране.

Президента Рока Марка Кристиана Каборе свергли, на его жизнь было совершено покушение. Как заявил организовавший мятеж подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, переворот совершен «без насилия, задержанные находятся в безопасности».