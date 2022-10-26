В Бахрейне заявили, что инициатива Эр-Рияда по цепочкам поставок поможет выйти из кризиса

Инициатива Саудовской Аравии, касающаяся глобальных цепочек поставок, представляет собой возможность выйти из мирового кризиса. Об этом заявил в среду министр финансов и экономики Бахрейна Сальман бен Халифа Аль Халифа, выступая на шестой конференции Инициативы будущих инвестиций (Future Investment Initiative) в Эр-Рияде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Саудовская инициатива по цепочкам поставок - глобальная возможность разрешить мировой кризис", - приводит слова министра телеканал Asharq Al-Awsat.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд 23 октября объявил о запуске национальной инициативы, касающейся глобальных цепочек поставок. По данным Саудовского агентства печати, для реализации проекта планируется привлечь инвестиции в размере 40 млрд саудовских риалов (более $10 млрд) в течение двух лет. Он предполагает создание особых экономических зон в Саудовской Аравии, привлечение в них региональных и международных компаний. Таким образом, по словам кронпринца, королевство станет "жизненно важным центром и связующим звеном".