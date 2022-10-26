Cаудовская нефтяная компания Saudi Aramco запустила крупнейший в мире фонд устойчивого развития в размере $1,5 млрд. Об этом заявил в среду генеральный директор компании Амин Нассер, выступая на шестой конференции Инициативы будущих инвестиций (Future Investment Initiative) в Эр-Рияде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Открывающийся сегодня фонд посвящен устойчивому развитию", - приводит телеканал Asharq слова Нассера. Он уточнил, что фонд будет поддерживать стартапы, направленные на развитие технологий, которые помогут в борьбе с изменением климата.

В своем выступлении глава саудовской компании раскритиковал призывы к ускоренному энергетическому переходу. По его словам, "нынешние планы трансформации энергетического сектора нереалистичны". "Мы должны понимать, что альтернативные источники энергии, которые доступны сегодня, еще не соответствуют уровню спроса на энергию. Правительства должны работать над развитием существующих технологий и параллельно над альтернативными источниками энергии" , - подчеркнул Нассер. Saudi Aramco, по его словам, потратила $700 млрд на энергетические проекты с 2014 года и намерена выделить еще $300 млрд на эти цели.

Шестая конференция Инициативы будущих инвестиций открылась во вторник в столице Саудовской Аравии и продлится до 27 октября. В ней принимают участие около 6 тыс. руководителей компаний, политиков, инвесторов, предпринимателей.