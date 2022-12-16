Emirates вернет в эксплуатацию все А380 к концу 2023 года

Авиакомпания Emirates решила к концу 2023 года возобновить полеты всех принадлежащих ей широкофюзеляжных самолетов A380 в связи с восстановлением спроса на воздушные перевозки. Об этом в пятницу сообщила эмиратская газета The National со ссылкой на руководство компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы планируем к концу следующего года вернуть в эксплуатацию все А380, чтобы вывести объемы перевозок на допандемийный уровень", - цитирует издание коммерческого директора Emirates Аднана Казима. Он добавил, что уже к лету 2024 года авиаперевозчик начнет расширять парк самолетов за счет приобретения новых лайнеров А350.

В 2019 году в распоряжении Emirates находились 116 самолетов A380, большинство из которых были выведены из эксплуатации в связи с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19. По данным газеты, к настоящему моменту компания уже вернула в состав авиапарка около 85% этих четырехмоторных самолетов. Это позволило восстановить 80% провозных мощностей и 95% маршрутов. Возвращение в эксплуатацию оставшихся лайнеров будет происходить постепенно. Для этого к середине 2023 года компания собирается нанять 400 новых пилотов и 5-6 тыс. членов экипажа. В начале декабря сообщалось, что другой крупный эмиратский авиаперевозчик Etihad Airways также решил возобновить эксплуатацию широкофюзеляжных самолетов A380. Они начнут выполнять рейсы по маршруту Абу-Даби - Лондон с лета 2023 года.