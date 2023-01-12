Министр промышленности ОАЭ станет председателем конференции ООН по климату

Председателем 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) станет министр промышленности и передовых технологий ОАЭ и генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер. Заявление об этом распространило в четверг Информационное агентство ОАЭ (WAM), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Назначенный председателем COP28 доктор аль-Джабер сыграет ключевую роль в руководстве процессом межправительственного взаимодействия, формировании консенсуса и продвижении амбициозных инициатив в области климата, взаимодействуя с широким кругом партнеров, включая представителей бизнеса и гражданского общества", - говорится в заявлении.

Комментируя свое назначение, аль-Джабер, который также является специальным посланником страны по вопросам изменения климата, подчеркнул, что в новой роли намерен "применить прагматичный и ориентированный на поиск решений подход, который обеспечит прогресс в области климата и низкоуглеродный экономический рост".

COP28 пройдет c 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае. Ожидается, что в конференции примут участие до 80 тыс. делегатов со всего мира.