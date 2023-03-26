Следующий саммит ЛАГ пройдет в Саудовской Аравии 19 мая

Очередной саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) пройдет 19 мая в Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье сообщил помощник генерального секретаря организации Хусам Заки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"32-й саммит Лиги арабских государств, как ожидается, пройдет в Саудовской Аравии 19 мая. Дата была определена после консультаций генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта с правительством королевства, которое дало согласие на проведение саммита в указанный день", - приводятся слова Заки в сообщении, опубликованном на сайте организации. Он отметил, что саммиту будут предшествовать несколько подготовительных встреч на министерском уровне.

Ранее в МИД королевства уже сообщали о готовности Эр-Рияда принять у себя саммит, однако точная дата была неизвестна.

Предыдущий саммит ЛАГ состоялся в Алжире в ноябре прошлого года. Он стал первой очной встречей лидеров государств - членов региональной организации более чем за три года. До этого проведение саммитов откладывалось в связи с пандемией.

В повестку дня саммита в Алжире были включены актуальные проблемы региона, в частности кризисные ситуации в Йемене, Ливии, Сирии, палестинское досье, а также вопросы обеспечения продовольственной безопасности. По итогам встречи в верхах ее участники приняли декларацию, в которой отразили свое отношение к происходящим процессам на региональном и международном уровнях.