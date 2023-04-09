Взрывы слышны в пригороде Дамаска

Взрывы прозвучали в окрестностях сирийской столицы Дамаск. Об этом сообщает SANA, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, причины взрывов пока неизвестны.

«Их характер уточняется», - указывается в публикации.

Ранее Вооруженные силы Иордании заявили о взрыве запущенной из Сирии ракеты над территорией королевства. Отмечается, что ракета взорвалась в воздухе в прилегающем к границе с Сирией районе Вади-Акраба, что привело к падению ее обломков в этом же районе. В результате инцидента никто не пострадал, не был причинен материальный ущерб.