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Взрывы слышны в пригороде Дамаска

Арабские страны Материалы 9 апреля 2023 06:24 (UTC +04:00)
Взрывы слышны в пригороде Дамаска

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Взрывы прозвучали в окрестностях сирийской столицы Дамаск. Об этом сообщает SANA, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, причины взрывов пока неизвестны.

«Их характер уточняется», - указывается в публикации.

Ранее Вооруженные силы Иордании заявили о взрыве запущенной из Сирии ракеты над территорией королевства. Отмечается, что ракета взорвалась в воздухе в прилегающем к границе с Сирией районе Вади-Акраба, что привело к падению ее обломков в этом же районе. В результате инцидента никто не пострадал, не был причинен материальный ущерб.

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