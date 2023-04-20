В Йемене в давке при раздаче милостыни погибли не менее 90 человек

По меньшей мере 90 человек погибли, более 300 получили ранения в давке при раздаче милостыни в Сане, которая контролируется мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой источники в экстренных службах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на четверг в районе Баб-эль-Яман, расположенном в центральной части города. По данным телеканала, давка возникла во время раздачи милостыни "несколькими торговцами", двое из которых уже арестованы.

Руководитель Высшего политического совета "Ансар Аллах" Махди аль-Машат, как сообщается на странице ведомства в Twitter, поручил сформировать комиссию из представителей органов внутренних дел и прокуратуры для расследования случившегося.