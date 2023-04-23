Король Марокко назначил нового генинспектора Королевских вооруженных сил

Король Марокко Мухаммед VI назначил нового генерального инспектора вооруженных сил страны и командующего Южной зоной (включает сахарские регионы), им стал 68-летний дивизионный генерал Мухаммед Беррид. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Беррид сменил на этой должности 75-летнего корпусного генерала Бельхира Эль Фарука, которого король наградил лентой Ордена Трона в знак признания его профессиональной карьеры на службе престолу и отечеству.

Беррид имеет 43-летний военный опыт в области подготовки и обучения вооруженных сил. Он обладает несколькими высокими наградами, в том числе медалью "Офицера Ордена Трона", отмечает MAP.

Официальных причин смены генерального инспектора Королевских вооруженных сил (КВС) власти не называли. Однако появление Эль Фарука на церемонии награждения в кресле-каталке дало основание наблюдателям предположить, что его уход с поста вызван, вероятно, состоянием здоровья.

Пост генерального инспектора - второй по значимости в иерархии КВС. В Марокко король является верховным главнокомандующим и начальником Генерального штаба КВС.