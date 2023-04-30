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Число жертв среди мирных жителей при столкновениях в Судане возросло до 425

Арабские страны Материалы 30 апреля 2023 15:23 (UTC +04:00)
Число жертв среди мирных жителей при столкновениях в Судане возросло до 425

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Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, увеличилось до 425, ранения получили 2 091 человек.

Об этом сообщил в воскресенье Комитет врачей Судана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число погибших мирных жителей с начала столкновений возросло до 425, раненых - до 2 091", - приводит телеканал Al Jazeera заявление организации.

Медики сообщают также, что с начала конфликта 16 больниц подверглись бомбардировке.

Днем ранее комитет заявил, что жертвами конфликта стали 411 гражданских лиц. Суданский Минздрав при этом в своем заявлении, опубликованном в субботу вечером, сообщил о 528 погибших и 4 599 раненых.

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