ОАЭ совместно с ВОЗ направили 30 тонн гуманитарной помощи в Судан

бъединенные Арабские Эмираты совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) направили в Судан самолет с 30 тоннами гуманитарной помощи, состоящей из предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Об этом в субботу сообщило эмиратское информационное агентство WAM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, самолет с гуманитарной помощью на сумму $444 тыс. вылетел в пятницу утром из располагающегося в ОАЭ логистического центра организации в Порт-Судан. Это первый гуманитарный груз, который ВОЗ доставила в Судан с начала вооруженного конфликта между армией и силами быстрого реагирования.

"Предметы медицинского назначения включают оборудование для экстренной хирургии, в том числе травматологических операций, а также лекарственные препараты для лечения 165 тыс. человек, остро нуждающихся в помощи после того, как медицинские учреждения по всей стране объявили о нехватке основных медикаментов", - приводит агентство слова Райана.

Он также сообщил, что ВОЗ готова направить в Судан еще один самолет с гуманитарной помощью, чтобы обеспечить пострадавшие районы страны донорской кровью и препаратами для борьбы с малярией. В настоящее время ВОЗ, Международный гуманитарный центр в Дубае и Министерство здравоохранения Судана изучают возможные способы доставки этого груза в республику. Как отметила государственный министр ОАЭ по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим аль-Хашими, власти страны "продолжают тесно сотрудничать с ВОЗ, чтобы обеспечить успех важной логистической операции по доставке медикаментов и продовольствия в Судан для преодоления текущего кризиса".