Emirates Group зафиксировала рекордную прибыль в 2022-2023 финансовом году

Чистая прибыль группы компаний Emirates, в которую входят базирующиеся в Дубае авиакомпания Emirates и поставщик авиационных услуг Dnata, в 2022-2023 финансовом году (1 апреля - 31 мая) составила рекордные $3 млрд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Emirates, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 года, Emirates Group получила рекордную прибыль в размере 10,9 млрд дирхамов ($3 млрд) по сравнению с убытками в размере 3,8 млрд дирхамов ($1 млрд) в прошлом [финансовом] году. Выручка группы составила 119,8 млрд дирхамов ($32,6 млрд), что на 81% больше, чем в прошлом году", - указывается в нем. Как отмечается, выручка Emirates и Dnata продемонстрировала "значительный рост" за счет увеличения числа воздушных перевозок и связанных с туризмом операций после снятия почти всех коронавирусных ограничений.

Как рассказал генеральный директор Emirates шейх Ахмед бен Саид аль-Мактум, в связи с расширением деятельности группа активизировала набор сотрудников по всему миру. По его словам, численность персонала Emirates увеличилась за этот период на 20%, до 102 379 человек. Кроме того, в 2022-2023 финансовом году группа "инвестировала $2 млрд в новые самолеты, оборудование, компании и новейшие технологии, чтобы обеспечить рост бизнеса в будущем".

Что касается авиакомпании Emirates, ее выручка за 2022-2023 финансовый год увеличилась на 81%, до $29,3 млрд. Вместе с этим расходы компании выросли на 57%, при этом крупнейшими статьями расходов стали совокупная стоимость владения (износ и амортизация) и затраты на топливо. Прибыль авиаперевозчика за этот период составила рекордные $2,9 млрд. Как уточняется, Emirates перевезла 43,6 млн пассажиров, что на 123% больше, чем в прошлом финансовом году.

В четверг авиакомпания Emirates объявила о выделении $200 млн на финансирование исследовательских проектов, направленных на снижение воздействия используемого в авиации ископаемого топлива на окружающую среду. Планируется, что средства будут выделены в течение трех лет. "Мы выделяем $200 млн для инвестиций в передовые топливно-энергетические решения, где авиакомпании в настоящее время сталкиваются с самыми серьезными препятствиями на пути к снижению нашего воздействия на окружающую среду", - отметил президент Emirates Тим Кларк.