Резиденция военного атташе Кувейта в Судане подверглась нападению

Резиденция военного атташе при посольстве Кувейта в Хартуме подверглась в понедельник нападению. Об этом сообщает МИД эмирата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В понедельник <...> на резиденцию руководителя военного атташата при посольстве Кувейта в Хартуме было совершено нападение", - говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства Кувейта. Злоумышленники совершили акты вандализма, добавили в ведомстве.

В МИД отметили, что Кувейт осуждает это нападение, а также выступает против всех форм насилия, особенно когда оно направлено против дипломатических миссий и связанных с ними зданий. Министерство обратилось к властям Судана и всем сторонам конфликта в республике с призывом принять меры для обеспечения безопасности дипломатических представительств и их сотрудников.

С начала боев в Судане зафиксировали несколько случаев нападения на дипломатические представительства. Так, 2 мая вооруженные лица ворвались в культурное представительство Саудовской Аравии в Судане, часть имущества была украдена. Как сообщил 15 мая МИД Иордании, нападению подверглось здание посольства королевства в Хартуме.