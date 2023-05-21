Армия Ливана сообщила об аресте лидера «Аль-Каиды» в Дейр-Аммаре

Армия Ливана арестовала лидера террористической организации «Аль-Каида» в городе Дейр-Аммар к северо-востоку от столицы Триполи. Об этом сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Как передает агентство, ливанская армия идентифицировала лидера организации как «ТМ», который является одним из самых видных лидеров «Аль-Каиды» и основателем ее ячеек в Ливане.

Согласно материалу Reuters, «ТМ» сыграл ключевую роль в создании террористической организации «Фатх аль-Ислам», действовавшей в Ливане более 10 лет назад.