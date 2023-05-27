Саудовская делегация прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства

БАКУ /Trend/ - В субботу делегация Саудовской Аравии прибыла в Сирию с целью проведения переговоров о восстановлении работы посольства королевства в Дамаске, передает Trend.

В состав делегации входят дипломаты и технические специалисты, а ее руководит представитель Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Гази бен Рафи аль-Анзи.

Сообщается, что в сирийском Министерстве иностранных дел делегация встретилась с помощником министра Айманом Сусаном.

Сусан заявил о готовности министерства предоставить необходимую помощь специалистам из Саудовской Аравии для облегчения их работы.

В конце марта стало известно, что Сирия и Саудовская Аравия достигли соглашения о возобновлении работы своих посольств после 10-летнего периода разрыва дипломатических отношений.