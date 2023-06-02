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США и Саудовская Аравия призывают стороны конфликта в Судане к переговорам

Арабские страны Материалы 2 июня 2023 04:21 (UTC +04:00)
США и Саудовская Аравия призывают стороны конфликта в Судане к переговорам

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БАКУ /Trend/ - В связи с нарушением соглашения о прекращении огня и приостановкой диалога между суданской армией и силами быстрого реагирования (СБР), США и Саудовская Аравия, которые выступают посредниками, выразили свою обеспокоенность. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице МИД Королевства в Twitter, передает Trend.

В заявлении отмечается, что обе страны крайне обеспокоены серьезными нарушениями режима прекращения огня со стороны СБР и суданской армии. Такие нарушения наносят ущерб гражданскому населению и мешают доставке гуманитарной помощи.

Посредники готовы возобновить прерванные переговоры и найти дипломатическое решение конфликта, как только стороны проявят серьезное отношение к соблюдению режима прекращения огня.

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