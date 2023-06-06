Саудовская Аравия разрешила приватизацию четырех футбольных клубов

БАКУ /Trend/ - Согласно заявлению Суверенного фонда Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF), четыре футбольных клуба в Саудовской Аравии - "Аль-Ахли", "Аль-Иттихад", "Аль-Наср" и "Аль-Хилал" - будут преобразованы в компании с целью последующей приватизации, передает Trend. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который представил этот инвестиционный проект в понедельник, будет владеть 75% акций каждого из четырех клубов через PIF. Оставшиеся 25% акций будут переданы в некоммерческий фонд, созданный для каждого клуба.

Этот шаг входит в рамки программы "Видение-2030", которая направлена на диверсификацию экономики Саудовской Аравии. По оценкам проекта, приватизация спортивных клубов позволит значительно увеличить рыночную стоимость футбольных клубов до 8 млрд риалов (примерно $2,1 млрд) и поможет сделать национальную футбольную лигу одной из десяти лучших лиг в мире.

Также стоит отметить, что 4 июня клуб "Аль-Иттихад" достиг соглашения о заключении контракта с французским нападающим Каримом Бензема. Контракт с игроком на два сезона позволит клубу укрепить свою команду после того, как в прошлом сезоне "Аль-Иттихад" стал чемпионом Саудовской Аравии, опередив "Аль-Наср", в составе которого выступает португальский футболист Криштиану Роналду.