В форуме по Палестине в Египте примут участие более 30 стран

БАКУ /Trend/ - Более 30 стран и представители трех организаций примут участие в региональном саммите по Палестине, сообщают арабские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, форум пройдет в Египте 21 октября.

Сообщается, что на данный момент подтверждено участие на форуме представителей 31 государства и трех международных организаций. Форум проходит по инициативе президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси.

Отмечается, что в региональном саммите примут участие лидеры Греции, Италии, Кипра, Турции, большинства арабских государств, включая Бахрейн, Ирак, Катар и США. Объединенные Арабские Эмираты, Палестина и Саудовская Аравия. ООН будет представлять генеральный секретарь Антониу Гутерриш.