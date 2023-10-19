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В форуме по Палестине в Египте примут участие более 30 стран

Арабские страны Материалы 19 октября 2023 22:35 (UTC +04:00)
В форуме по Палестине в Египте примут участие более 30 стран

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Более 30 стран и представители трех организаций примут участие в региональном саммите по Палестине, сообщают арабские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, форум пройдет в Египте 21 октября.

Сообщается, что на данный момент подтверждено участие на форуме представителей 31 государства и трех международных организаций. Форум проходит по инициативе президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси.

Отмечается, что в региональном саммите примут участие лидеры Греции, Италии, Кипра, Турции, большинства арабских государств, включая Бахрейн, Ирак, Катар и США. Объединенные Арабские Эмираты, Палестина и Саудовская Аравия. ООН будет представлять генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

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