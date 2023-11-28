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Турция построит полевой госпиталь в Газе

Арабские страны Материалы 28 ноября 2023 14:30 (UTC +04:00)
Турция построит полевой госпиталь в Газе

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Турция построит полевой госпиталь в секторе Газа.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, делегация турецких специалистов отправилась в сектор Газа для проведения подготовительных работ к строительству полевого госпиталя.

"Сегодня утром технический персонал отправился в Газу через Египет. Планируется, что госпиталь будет введен в эксплуатацию в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отметим, что 23 ноября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что связался с правительствами Египта и Израиля по поводу строительства полевого госпиталя в Газе. По его словам, координационная группа уже побывала в Египте, чтобы обсудить данный вопрос и выбрать место расположения госпиталя.

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