Ирак намерен провести международную встречу по ситуации в Сирии - МИД

БАКУ /Trend/ - Ирак выступит с инициативой о проведении встречи ряда стран для обсуждения ситуации в Сирии.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на совместной пресс-конференции с сирийскими и иранскими коллегами в столице Ирака Багдаде.

"Отправляя гуманитарную помощь, мы подчеркиваем нашу поддержку сирийского народа, и Багдад возьмет на себя инициативу провести встречу ряда стран для обсуждения сирийского вопроса", - сказал министр.

Он также высказался за срочный созыв Лиги арабских государств на министерском уровне и заявил, что Багдад будет использовать все дипломатические средства для достижения решения ситуации в Сирии.