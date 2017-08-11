Минск примет финал Кубка Федерации по теннису

11 августа 2017 15:13 (UTC+04:00)

Финал международных соревнований по теннису "Кубок Федерации" (женщины) пройдет в Минске в 2017 году. Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия создан распоряжением премьер-министра Беларуси от 10 августа 2017 года №279р, сообщили Белта в пресс-службе правительства.

Возглавил комитет председатель Минского горисполкома Андрей Шорец.

Организационному комитету поручено разработать и утвердить план соответствующих мероприятий. При необходимости дано право привлекать к работе по подготовке и проведению финала международных соревнований по теннису руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, Минского горисполкома и других организаций.

Azernews Newspaper
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