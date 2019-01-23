Белорусские продукты питания представят на выставках более чем в 20 странах

Выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП в 2019 году организует свыше 30 экспозиций белорусских производителей продуктов питания в более чем 20 странах мира, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Выставки пройдут в странах Европы, Африки, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока, Закавказья, Центральной и Латинской Америки.

В частности, в марте белорусские предприятия будут участвовать в выставке продуктов питания и напитков The International Food & Drink Event в Лондоне. Пищевую промышленность Беларуси также представят в Сербии на сельскохозяйственной выставке Novi Sad International Agricultural Fair, которая пройдет 11-17 мая в городе Нови Сад. Планируются белорусские экспозиции на международной выставке продуктов питания и напитков Anuga в Кельне в Германии, на крупнейшей в Северной Европе выставке пищевой промышленности GastroNord в Стокгольме. В сентябре продукция белорусских производителей питания будет представлена на выставке CNR Food Istambul в Стамбуле.

Масштабные выставки белорусских производителей Made in Belarus пройдут весной в Грузии и Казахстане. Белорусские экспозиции на выставках продуктов питания и сельского хозяйства запланированы в мае в Азербайджане, в апреле - в Кыргызстане и в ноябре - в Узбекистане.

Что касается стран Ближнего Востока, то в текущем году белорусские экспозиции будут организованы в Сирии, ОАЭ, Катаре.

Одним из наиболее перспективных и быстрорастущих рынков для импорта продуктов питания остается Китай. Экспорт белорусских продуктов питания в эту страну растет за счет поставок молочной и мясной продукции, льноволокна, рапсового масла, крахмала, хлебных и мучных кондитерских изделий, шоколада и другой готовой пищевой продукции. Ведущие бренды белорусской пищевой промышленности представят на крупнейших пищевых выставках Китая: в апреле на выставке молочных продуктов International Dairy Expo в городе Чэнду, в мае - на выставках продуктов питания и напитков Hofex в Гонконге и SIAL в Шанхае. В сентябре белорусскую экспозицию планируется представить на выставке Ulaanbaatar Partnership в Монголии.

Экспозиция Made in Belarus будет организована на международной выставке сельскохозяйственного машиностроения, оборудования и продовольствия Sudan Agrofood, которая пройдет с 4 по 6 марта в Хартуме (Судан). В декабре белорусские производители традиционно примут участие в крупной выставке Food Africa в Каире.

В проект плана национальных выставок и экспозиций Беларуси за рубежом на этот год включено несколько стран. В марте впервые будет организована национальная экспозиция в Нигерии, в июне - в Аргентине, в октябре - в Индонезии, в ноябре - в Шанхае на выставке China International Import Expo.

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