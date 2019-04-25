Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай

25 апреля 2019 02:45 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Александр Лукашенко 25-27 апреля примет участие в II Форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине. Как ранее сообщали в пресс-службе президента, глава государства представит предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.

На полях мероприятия Александр Лукашенко проведет несколько двусторонних встреч с зарубежными лидерами. Запланированы в том числе переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином, на которых стороны обсудят реализацию наиболее значимых совместных проектов, развитие межрегионального сотрудничества и перспективы углубления белорусско-китайского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

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